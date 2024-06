Στην αντεπίθεση ο Μπάιντεν: Ευχήθηκε στον Τραμπ για τα 78α γενέθλιά του

«Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση όμως είναι επιλογή», αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο δίκτυο X, ευχόμενος στον αντίπαλό του για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χρόνια πολλά για τα 78α γενέθλιά του.

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.

This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ

— Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2024