Ρωσικά ΜΜΕ: Νεκροί οι τζιχαντιστές στο κέντρο κράτησης του Ροστόφ

Οι όμηροι που κρατούνταν σε κέντρο κράτησης στη νότια περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας απελευθερώθηκαν σώοι και οι απαγωγείς τους σκοτώθηκαν όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις την Κυριακή, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο την υπηρεσία φυλακών της Ρωσίας.

Λίγο νωρίτερα το ρωσικό πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι στην περιοχή ακούστηκαν πυρά.

🇷🇺⚡️Those who took hostages in a pre-trial detention center in the Rostov region were eliminated – FSIN.

The employees of the Rostov pre-trial detention center were released, they were not injured, the department clarified. https://t.co/tVW50g9kij pic.twitter.com/p3RPvoyahA

