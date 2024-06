Βρετανία: Οργή για τον αστυνομικό που χτύπησε αγελάδα με το περιπολικό του

Εντονες αντιδράσεις προκάλεσε αστυνομικός στη νότια Αγγλία, ο οποίος επιχείρησε να σταματήσει μια αγελάδα που είχε διαφύγει με το υπηρεσιακό όχημά του.

Ο αστυνομικός τιμωρήθηκε όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αρμόδιες αρχές.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Σάρεϊ. Η αστυνομία είχε δεχθεί κλήσεις για μια αγελάδα η οποία εμφανίσθηκε σε συνοικία της μικρής πόλης Στέινς.

Σε εικόνες, οι οποίες έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ένα όχημα της αστυνομίας να χτυπάει δύο φορές το ζώο, το οποίο κατέληξε με το κεφάλι κάτω από το όχημα.

Η σκηνή αυτή προκάλεσε κύμα επικρίσεων σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων. Ο υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι έγραψε στο X: «Δεν βλέπω καμιά ανάγκη για τέτοια δράση. Ζήτησα να δοθούν επειγόντως πλήρεις εξηγήσεις».

Police try to stop an escaped cow by ramming it with their car in Feltham, West London pic.twitter.com/kRTnGRr5SH

— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 15, 2024