Νότια Σινική Θάλασσα: Σύγκρουση πλοίων της Κίνας και των Φιλιππίνων

Πλοίο των Φιλιππίνων συγκρούστηκε με κινεζικό σήμερα στη Νότια Σινική Θάλασσα, κοντά στα νησιά Σπράτλι, που διεκδικούν οι δύο χώρες, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της Κίνας.

«Το φιλιππινέζικο πλοίο ανεφοδιασμού αγνόησε τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις της κινεζικής πλευράς» και «πλησίασε το κινεζικό σκάφος (…) με αντιεπαγγελματικό τρόπο, προκαλώντας σύγκρουση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό λιμενικό.

Το Πεκίνο κατήγγειλε πως το σκάφος των Φιλιππίνων «παρεισέφρησε παράνομα σε ύδατα κοντά στον ύφαλο Ρεν’άι», χρησιμοποιώντας την κινεζική ονομασία της ατόλης Σέκοντ Τόμας, στα νησιά Σπράτλι (Νανσά, κατά το Πεκίνο).

«Το κινεζικό λιμενικό σώμα έλαβε μέτρα ελέγχου εναντίον του φιλιππινέζικου πλοίου όπως προβλέπει ο νόμος», κατά την ανακοίνωση, που δεν δίνει περισσότερες εξηγήσεις.

