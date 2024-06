Α. Μπλίνκεν: Το φθινόπωρο η πρώτη συνάντηση του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Κυπριακής Δημοκρατίας

Σε μια συνάντηση που διήρκεσε 45 λεπτά, Κύπρος και ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα, από την Ουάσιγκτον, τη στρατηγική τους σχέση και έθεσαν το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στη σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν, έχοντας στο πλευρό του τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο.

Today, with @SecBlinken we reaffirmed the importance of the #Cyprus– #US relationship, and announced a Strategic Dialogue between our two countries.

My message was clear:

Cyprus is a reliable and predictable partner to the US. Cyprus is part of the solution; Cyprus is part of… pic.twitter.com/ucZIWnVs7w

— Constantinos Kombos (@ckombos) June 17, 2024