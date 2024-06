Νέα Ζηλανδία: Αναγκαστική προσγείωση Boeing μετά από φωτιά στον κινητήρα

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε πτήση της Virgin Australia στη Νέα Ζηλανδία μετά από εκδήλωση φωτιάς στον έναν κινητήρα του αεροσκάφους, πιθανότατα λόγω σύγκρουσης με σμήνος πουλιών.

Εικόνες που έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου δείχνουν σε χαμηλό ύψος το φλεγόμενο το Boeing 737-800 που είχε απογειωθεί από το Κουίνσταουν της Νέας Ζηλανδίας με προορισμό τη Μελβούρνη.

A Virgin Australia flight made an emergency landing in New Zealand after a possible bird strike. Video taken from inside the cabin shows flames coming out of one of the engines. The flight was diverted shortly after takeoff. @GioBenitez reports. https://t.co/pXnZKMSr7h pic.twitter.com/JYPEuYmaCp

— World News Tonight (@ABCWorldNews) June 18, 2024