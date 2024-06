Ρωσία: Στις φλόγες αποθήκες πετρελαίου κοντά στο Ροστόφ από «ουκρανική επίθεση» (βίντεο)

Πολυάριθμες δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου κάηκαν ύστερα από επίθεση με ντρόουν τα ξημερώματα της Τρίτης στην πόλη Αζόφ στη νότια περιοχή του Ροστόφ της Ρωσίας, δήλωσαν αξιωματούχοι, αποδίδοντάς τη στο Κίεβο.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα», έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ο Βασίλι Γκολούμπεφ, κυβερνήτης της περιοχής του Ροστόφ που συνορεύει με την Ουκρανία.

The sounds of an #explosion that residents of Azov heard tonight

The governor of the #Rostov region previously stated that a #Ukrainian UAV attacked a reservoir with oil products in Azov. The emergency services are putting it out.

