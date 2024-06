«Φτηνά deepfake»: Ο Λευκός Οίκος κατά των Ρεπουμπλικανών για τα περί κλονισμένης υγείας του Μπάιντεν

«Φτηνά deepfake»: ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε χθες, Δευτέρα, τους Ρεπουμπλικάνους ότι διασπείρουν παραπληροφόρηση σχετικά με τη φυσική και νοητική κατάσταση του προέδρου Τζο Μπάιντεν μετά τη δημοσίευση σειράς βίντεο που επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ηλικία του.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν- Πιέρ απάντησε ότι τα βίντεο αυτά έχουν κοπεί ή παραποιηθεί.

«Αποδεικνύει σε ποιο βαθμό είναι απελπισμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι», εκτίμησε η ίδια, κάνοντας λόγο για «φτηνά deepfakes».

Τις τελευταίες ημέρες συντηρητικά μέσα, κυρίως η New York Post, αλλά και ο επίσημος λογαριασμός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύντομα βίντεο που δείχνουν τον Μπάιντεν να βρίσκεται σε σύγχυση.

Σε ένα από αυτά ο 81χρονος Δημοκρατικός εμφανίζεται εντελώς αποπροσανατολισμένος στη διάρκεια εκδήλωσης με αλεξιπτωτιστές, στην οποία παρέστη μαζί με άλλους ηγέτες στη διάρκεια της συνόδου της G7 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ιταλία.

Η Καρίν Ζαν- Πιέρ απάντησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απλώς απομακρύνθηκε από την ομάδα των ηγετών για να συγχαρεί έναν αλεξιπτωτιστή, κάτι που μπορεί κανείς να αντιληφθεί «αν αφήσει το βίντεο να προχωρήσει λίγο περισσότερο».

Ακόμη ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει ευρέως δείχνει τον Μπάιντεν να στέκεται ακούνητος και απαθής την ώρα που γύρω του άνθρωποι –ανάμεσά τους η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και ο σύζυγός της—χορεύουν υπό τους ήχους μουσικής με αφορμή τη γιορτή που διοργανώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο για τη Juneteenth.

«Ο πρόεδρος βρισκόταν εκεί για να ακούσει μουσική και δεν χόρευε. Ζητώ συγνώμη, δεν ήξερα ότι όταν κάποιος δεν χορεύει αυτό αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας», σχολίασε η Ζαν- Πιέρ.

Το πιο πρόσφατο βίντεο που έχει γίνει viral δείχνει τον Μπάιντεν στη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης στο Λος Άντζελες να στέκεται σαστισμένος στη σκηνή για αρκετά δευτερόλεπτα, προτού ο Μπαράκ Ομπάμα τον οδηγήσει προς την έξοδο.

🚨MAGA IS LYING AGAIN

The new lie is that Biden had to be “led off stage” by Obama and that he “froze” but that is COMPLETELY FALSE! This video shows what actually happened and is not some selectively edited garbage. The lies don’t stop from MAGA. pic.twitter.com/7LmnVL0kYW

— Harry Sisson (@harryjsisson) June 16, 2024