Επιβατικό αεροπλάνο κάνει αναγκαστική προσγείωση, για να… παραλάβει τον πρωθυπουργό της Ν. Ζηλανδίας

Εάν ένα αεροπλάνο υποχρεωθεί να κάνει μια έκτακτη προσγείωση, αυτό συνήθως σημαίνει ότι υπήρξε κάποιο είδος έκτακτης ανάγκης στο αεροπλάνο. Ωστόσο ένα αεροσκάφος της Air New Zealand είχε έναν πολύ διαφορετικό λόγο για μια απρογραμμάτιστη στάση χθες Δευτέρα: Επρεπε να παραλάβει τον πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας μετά τη βλάβη του κυβερνητικού αεροσκάφους.

Ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον και μια ομάδα διακεκριμένων επιχειρηματιών πήγαιναν στο Τόκιο για μια σύνοδο κορυφής με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα. Ταξίδευαν με αεροπλάνο της Βασιλικής Αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο σταμάτησε στο Πορτ Μόρεσμπι της Παπούα Νέας Γουινέας για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα.

Τότε έγινε η ζημιά: Το αεροπλάνο, ένα Boeing 757 ηλικίας άνω των 30 ετών, είχε πρόβλημα ασφαλείας και δεν μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι. Το γραφείο του κ. Λούξον επιβεβαίωσε την βλάβη του αεροπλάνου στον Τύπο.

Ευτυχώς, ένας από τους 50 ηγέτες των επιχειρήσεων στην αντιπροσωπεία ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air New Zealand (ANZ) Γκρεγκ Φοράν. Αμέσως κανόνισε ώστε μια εμπορική πτήση της ANZ που ταξίδευε από το Οκλαντ στο Τόκιο να περάσει από το Πορτ Μόρεσμπι και να παραλάβει μερικούς από τους αποκλεισμένους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού, όπως επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία.

Συμπτωματικά, ο κ. Λούξον, ο οποίος εξελέγη το 2023, πέρασε επτά χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος της Air New Zealand προτού ασχοληθεί με την πολιτική.

#LATEST: Prime Minister of New Zealand Christopher Luxon has arrived into Port Moresby for a Bilateral meeting with Prime Minister James Marape.

