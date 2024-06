Βόρεια Μακεδονία: Απεβίωσε ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής της χώρας, Στόγιαν Aντοφ

Απεβίωσε σήμερα, σε ηλικία 89 ετών, ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής της Βόρειας Μακεδονίας, Στόγιαν Αντοφ.

Ο Σ. Αντοφ είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής από την ανεξαρτησία της χώρας το 1991 έως και το 1996.

Stojan Andov, the first president of the assembly since the declaration of independence, died on Tuesday, aged 89https://t.co/4ZVcygfbfd

