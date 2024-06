Η Ουγγαρία στηρίζει την υποψηφιότητα Ρούτε για την ηγεσία του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Oρμπαν, ο οποίος αντιτίθετο έως τώρα στον διορισμό του Ολλανδού πρωθυπουργού, Μαρκ Ρούτε στην ηγεσία του ΝΑΤΟ, αποφάσισε τελικά να συμφωνήσει στην υποψηφιότητα αυτή μετά τις απαραίτητες εγγυήσεις που έλαβε.

Ο Ρούτε «επιβεβαίωσε» ότι εάν γίνει γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Ουγγαρία δεν θα είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Ουκρανία, και «δεδομένης αυτής της δέσμευσης, η Ουγγαρία είναι έτοιμη να τον υποστηρίξει», δήλωσε ο Ορμπαν με μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Ρούτε και ο Ορμπαν, οι οποίοι έχουν συγκρουστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, συναντήθηκαν στο περιθώριο του δείπνου των ηγετών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες το βράδυ της Δευτέρας, εγείροντας προσδοκίες ότι θα μπορούσε να αρθεί σύντομα η εναντίωση της Βουδαπέστης στο να αναλάβει γενικός γραμματέας ο Ολλανδός πρωθυπουργός, κάτι για το οποίο χρειάζεται ομόφωνη στήριξη από τα κράτη-μέλη.

Εκπρόσωπος του Ρούτε δήλωσε ότι οι δύο άνδρες είχαν μια «καλή συζήτηση» και μίλησαν κυρίως για τα αποτελέσματα μιας συνάντησης μεταξύ του Γενς Στόλτενμπεργκ και του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 18, 2024