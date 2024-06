Υεμένη: Οι ΗΠΑ αναφέρουν την καταστροφή εννέα ντρόουν των Χούθι

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες, Τρίτη, κατέστρεψαν εννιά ντρόουν των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Οπως διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, κεντρική διοίκηση), τα οκτώ μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) καταστράφηκαν σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι στην υεμενίτικη επικράτεια και ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) «πάνω από τον Κόλπο του Αντεν», διότι κρίθηκε πως «ήγειραν άμεση απειλή».

June 18 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed eight Iranian-backed Houthi uncrewed aerial systems (UAS) in a Houthi controlled area of Yemen.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2024