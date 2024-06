Συναγερμός στο Τέξας για την τροπική καταιγίδα «Αλμπέρτο»

Σε συναγερμό βρίσκεται το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων η πρώτη τροπική καταιγίδα της σεζόν με το όνομα «Αλμπέρτο» έχει σχηματιστεί πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η καταιγίδα αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές, παράκτιες πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους στις ακτές του Τέξας και του βορειοανατολικού Μεξικού έως την Πέμπτη. Ο «Αλμπέρτο» είναι πιθανό να φτάσει στις μεξικανικές ακτές αργά την Τετάρτη ή νωρίς την Πέμπτη.

A satellite loop of Potential Tropical Cyclone One over the southwest Gulf of Mexico this afternoon and evening. Associated rain bands are expected to move into south-central Texas Wednesday. pic.twitter.com/zRLO2jXoLI

— NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) June 19, 2024