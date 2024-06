Ρωσία: Νέες φωτιές σε δεξαμενές πετρελαίου από επιθέσεις ντρόουν

Φωτιές ξέσπασαν σε δύο ρωσικές αποθήκες καυσίμων σήμερα, Πέμπτη, ύστερα από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι, ύστερα από πιθανότατα ένα ακόμη περιστατικό ουκρανικών επιδρομών κατά της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Ο Μαξίμ Γεγκόροφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ταμπόφ, νοτιοανατολικά της Μόσχας, δήλωσε ότι οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με την πυρκαγιά στην αποθήκη καυσίμων της Πλατονόφσκαγια που ξέσπασε από έκρηξη που πιθανότατα προκλήθηκε από ντρόουν. Κανείς δεν τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

💥 Russia: Ukrainian drones struck the Lukoil Afipsky oil refinery in Krasnodar. Again. pic.twitter.com/biizLWW5XJ

— Igor Sushko (@igorsushko) June 20, 2024