Μετά το Στόουνχεντζ, το αεροδρόμιο του Στάνστεντ: Ακτιβίστριες έριξαν μπογιά σε ιδιωτικά τζετ

Δύο ακτιβίστριες για το Κλίμα της οργάνωσης Just Stop Oil διείσδυσαν τα ξημερώματα στην πίστα του διεθνούς αεροδρομίου του Στάνστεντ κοντά στο Λονδίνο και εκτόξευσαν πορτοκαλί μπογιά σε ιδιωτικά τζετ, για να συλληφθούν λίγο αργότερα.

Στις 5 το πρωί, οι δύο γυναίκες, 22 και 28 ετών αντίστοιχα, έκοψαν το συρμπατόπλεγμα του φράκτη του αεροδρομίου και διείσδυσαν στην ζώνη όπου σταθμεύει αυτές τις μέρες το αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία δίνει αυτό το σαββατοκύριακο συναυλίες στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η Just Stop Oil αναρτώντας και σχετικό βίντεο.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT’S LANDS

🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13‘s jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.

💸 Donate — https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 20, 2024