Η σέλφι του πρίγκιπα Ουίλιαμ με την Τέιλορ Σούιφτ

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας πόζαρε για μια φωτογραφία με την Αμερικανίδα σταρ της ποπ και κάντρι μουσικής Τέιλορ Σουίφτ και δύο από τα παιδιά του – την Σάρλοτ και τον Τζορτζ – στη συναυλία που πραγματοποίησε χθες το βράδυ στο Λονδίνο η καλλιτέχνις στο πλαίσιο της περιοδείας της.

Μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Παλατιού του Κένσινγκτον στο X με τη λεζάντα «σε ευχαριστούμε Τέιλορ Σουίφτ για την υπέροχη βραδιά!» εμφανίζει χαμογελαστό τον Ουίλιαμ καθώς η Σουίφτ βγάζει μια σέλφι με τον ίδιο και τα παιδιά του. Ο Ουίλιαμ γιόρτασε χθες Παρασκευή τα 42α γενέθλιά του.

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 22, 2024