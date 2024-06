Υεμένη: Aκυβέρνητο πλέει εμπορικό πλοίο που χτυπήθηκε από τους Χούθι

Ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου που έπλεε 96 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Νισχτούν της Υεμένης υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν καθώς το πλοίο άρχισε να πλημμυρίζει.

Το πλήρωμα παραλήφθηκε από άλλο σκάφος, ενώ το εγκαταλειφθέν πλοίο πλέει ακυβέρνητο, όπως διευκρινίζεται.

Νωρίτερα, ο UKMTO ανακοίνωσε ότι είχε δεχτεί σήμα κινδύνου από το εμπορικό πλοίο και ότι ερευνούσε το περιστατικό.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Υεμενίτες αντάρτες Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με πυραύλους σε εκείνη τη θαλάσσια περιοχή από τον Νοέμβριο λέγοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους για τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα.

Merchant Vessel Abandoned After Severe Flooding Near Nishtun, Yemen

June 23, 2024 — A merchant vessel has been reported adrift and abandoned southeast of Nishtun, Yemen, following severe flooding that could not be contained. The incident occurred at 14°29’N 053°08’E, and a… pic.twitter.com/0FeL9ZGeQe

— OSINT Aggregator (@AggregateOsint) June 23, 2024