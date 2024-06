Ρωσία: Παράλληλες επιθέσεις σε πόλεις του Νταγκεστάν – Αναφορές για αρκετούς νεκρούς

Ενοπλοι άνοιξαν πυρ κατά μιας συναγωγής, μιας ορθόδοξης εκκλησίας και ενός αστυνομικού φυλακίου στην περιοχή του Νταγκεστάν στη Ρωσία με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Εσωτερικών.

Συνολικά, στα εν λόγω περιστατικά, έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι και ένας ιερέας έχασε τη ζωή του. Ακόμη 12 άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί κατά τις ένοπλες επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, πυροβολισμοι σημειώθηκαν σε συναγωγή στην πόλη Ντερμπέντ του βορείου Καυκάσου το απόγευμα της Κυριακής. Ανταλλαγή πυρών φέρεται να σημειώθηκε και σε ορθόδοξη εκκλησία στην ίδια πόλη.

«Αγνωστοι πυροβόλησαν με αυτόματα όπλα εναντίον μιας συναγωγής και μιας εκκλησίας», ανέφερε νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών. «Ενας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε». Η συναγωγή πήρε φωτιά μετά την επίθεση, ανέφεραν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Οι δράστες στη συνέχεια διέφυγαν με ένα αυτοκίνητο.

Unknown assailants have attacked an Orthodox church and a synagogue in Derbent (Dagestan). It’s the only synagogue in the city. Both were apparently set on fire.

There was also a shooting in Makhachkala targeting policemen at the same time — unclear if they are related. pic.twitter.com/m569l9mDt5

— Aric Toler (@AricToler) June 23, 2024