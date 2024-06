Μπαράζ φονικών επιθέσεων στον Καύκασο – Συναγερμός και έρευνες για τρομοκρατία

Eνοπλοι εξαπέλυσαν σήμερα μπαράζ επιθέσεων σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες, σε μία συναγωγή και ένα σημείο αστυνομικού ελέγχου, στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν στον ρωσικό Καύκασο, σκοτώνοντας έναν ιερέα, έναν φρουρό και έξι αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσαν η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή και η αστυνομία.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην πόλη Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, και την παράκτια πόλη Ντέρμπεντ. Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

‼️ Terrorist attack in Russia. Footage shows shooting in Derbent, where attackers fired directly at people on the street

According to the regional Interior Ministry, two police officers were killed in the incident.

Following the shooting, the perpetrators reportedly set fire to… pic.twitter.com/Cg1BgNtCBV

