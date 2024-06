Ρωσία: Στους 16 οι νεκροί από τις τρομοκρατικές επιθέσεις – Συνελήφθη ένας ύποπτος

Ενοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην πόλη Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, και την παράκτια πόλη Ντέρμπεντ. Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε χθες Κυριακή ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions

In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated.

Additionally, a traffic police post… pic.twitter.com/9btxR9hjTe

— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024