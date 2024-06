Ρωσία: Τέσσερις πολίτες μεταξύ των νεκρών – «Εξουδετερώθηκαν πέντε δράστες» (βίντεο)

Συνολικά 19 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις πολίτες, σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, σε «τρομοκρατικές» επιθέσεις στο Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, ενώ πέντε δράστες εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τις έρευνες.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 15 μέλη των δυνάμεων της τάξης σκοτώθηκαν, όπως και 4 πολίτες, εκ των οποίων ένας ορθόδοξος ιερέας», αναφέρει η επιτροπή αυτή σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Κατά τη διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, «πέντε άτομα εξουδετερώθηκαν», προσθέτει.

Τα άτομα αυτά «ταυτοποιήθηκαν», καταλήγει η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, στην οποία δεν διευκρινίζει αν εξακολουθούν να διαφεύγουν κάποιοι από τους δράστες των επιθέσεων ή όχι.

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions

In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated.

Additionally, a traffic police post…

