WSJ: Ρωσοι σαμποτέρ προκάλεσαν φωτιά σε γερμανικό εργοστάσιο παραγωγής όπλων

Μια πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο μήνα σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας Diehl Metal Applications κοντά στο Βερολίνο είναι αποτέλεσμα Ρώσων σαμποτέρ που προσπαθούν να διακόψουν τις αποστολές κρίσιμων όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται δυτικούς αξιωματούχους ασφαλείας.

Η εταιρεία, που κατασκευάζει συστήματα αεράμυνας, δήλωσε την Παρασκευή ότι μια έκθεση των ασφαλιστών της ανέφερε ότι ένα τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε την πυρκαγιά. Ωστόσο, εκπρόσωπος της εταιρείας τόνισε ότι το τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε «θεωρητικά» να έχει προκληθεί από σαμποτάζ. Από την πλευρά της, η γερμανική αστυνομία έχει δηλώσει ότι διεξάγει έρευνα για την υπόθεση. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί καμία πιθανή αιτία, συμπεριλαμβανομένου του σαμποτάζ.

Η πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Diehl ξεκίνησε πιθανότατα σε έναν χώρο στον οποίο είχαν πρόσβαση μόνο λίγοι άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχο που γνωρίζει την έρευνα, και όλες οι κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης καταστράφηκαν στην πυρκαγιά.

Ωστόσο, υποκλοπές επικοινωνιών που φέρονται να παρείχαν στοιχεία για τη συμμετοχή της Ρωσίας στην υπόθεση δεν έγιναν δεκτές στα γερμανικά δικαστήρια, εμποδίζοντας τις αρχές να αποδώσουν την επίθεση και να ασκήσουν ποινικές διώξεις, δήλωσαν δύο Γερμανοί αξιωματούχοι. Οι υποκλοπές, οι οποίες διαβιβάστηκαν στη γερμανική κυβέρνηση από μια υπηρεσία πληροφοριών ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τη γερμανική εφημερίδα Bild.

‼️ A defense-industrial company factory is on fire in Berlin

According to media reports, a fire with toxic smoke occurred at a metallurgical plant of the defense-industrial company Diehl. The company is the main contractor of the IRIS-T production program and ammunition for this… pic.twitter.com/jZBBXTEdSm

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2024