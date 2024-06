Μακρόν: Νίκη της άκρας Αριστεράς ή της άκρας Δεξιάς «θα προκαλέσει εμφύλιο»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) και ο αριστερός συνασπισμός Νέο Λαϊκό Μέτωπο, που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των βουλευτικών εκλογών, απειλούν να «σύρουν» τη Γαλλία «εμφύλιο πόλεμο».

Ο Μακρόν δήλωσε στο podcast Generation Do It Yourself ότι το μανιφέστο του κόμματος RN –το οποίο οι δημοσκόποι τοποθετούν στην πρώτη θέση στις εκλογές– και οι λύσεις του για την αντιμετώπιση φόβων σχετικά με την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση βασίζονται στον «στιγματισμό ή στη διαίρεση».

«Οι λύσεις που δίνει η Ακροδεξιά είναι εκτός θέματος, διότι κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους με βάση τη θρησκεία ή την καταγωγή τους και γι’ αυτό οδηγεί στη διαίρεση και στον εμφύλιο πόλεμο», δήλωσε.

Ο Μακρόν άσκησε την ίδια κριτική στο ακροαριστερό κόμμα La France Insoumise (LFI), το οποίο αποτελεί μέρος του συνασπισμού του Νέου Λαϊκού Μετώπου.

Τι απάντησαν Μπαρντελά και Μελανσόν

Κληθείς να απαντήσει στα σχόλια του Μακρόν, ο πρόεδρος του RN Ζορντάν Μπαρντελά –που θεωρείται πιθανός πρωθυπουργός εάν το RN κερδίσει τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές– απάντησε στην τηλεόραση M6: «Ενας πρόεδρος δεν θα έπρεπε να το λέει αυτό».

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν καταδίκασε επίσης τα σχόλια του Μακρόν σε συνέντευξή του στην τηλεόραση France 2, λέγοντας ότι οι πολιτικές του ίδιου του Μακρόν είναι αυτές που προκαλούν εμφύλιες ταραχές, για παράδειγμα στο γαλλικό έδαφος της Νέας Καληδονίας.

Τα σχόλια του Μακρόν μεταδόθηκαν λίγες ώρες αφότου το RN έδωσε στη δημοσιότητα το προεκλογικό του μανιφέστο, το οποίο υπόσχεται να περιορίσει τη μετανάστευση και να καταργήσει τα δικαιώματα ιθαγένειας για τα παιδιά που γεννιούνται και μεγαλώνουν στη Γαλλία από αλλοδαπούς γονείς.

Κατά την παρουσίαση στο Παρίσι, ο Μπαρντελά δήλωσε ότι η μακροπρόθεσμη προτεραιότητα του κόμματος είναι να «ξαναστήσει τη Γαλλία στα πόδια της», εισάγοντας «απαραίτητο νόμο κατά των ισλαμιστικών ιδεολογιών», οι λεπτομέρειες του οποίου δεν διευκρινίστηκαν.

Με πληροφορίες από Le Monde, Guardian