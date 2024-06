Τζούλιαν Ασάνζ: Γιατί δικάζεται σε ένα νησάκι του Ειρηνικού ο ιδρυτής του WikiLeaks

Η τελευταία πράξη μιας δικαστικής περιπέτειας χρόνων για τον Τζούλιαν Ασάνζ αναμένεται αύριο, Τετάρτη, σε δικαστήριο της Σαϊπάν στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο 52χρονος ιδρυτής του Wikileaks «αντάλλαξε» την ελευθερία του με μια συμφωνία που προβλέπει ομολογία ενοχής για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη απόρρητων εγγράφων σχετικά με τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ.

Η ποινή που θα του επιβληθεί θα συμψηφιστεί με το διάστημα της κράτησής του στη Βρετανία και ο Τζούλιαν Ασάνζ θα αφεθεί ελεύθερος να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Αυστραλία.

Η Σαϊπάν είναι η πρωτεύουσα των Βόρειων Μαριανών Νήσων, μιας αμερικανικής κοινοπολιτείας στον Βόρειο Ειρηνικό, που ξεκινά στα περίπου 70 χιλιόμετρα βορείως του Γκουάμ και εκτείνεται σε 14 νησιά.

Οπως συμβαίνει με εδάφη όπως το Γκουάμ ή το Πουέρτο Ρίκο, οι Βόρειες Μαριάνες Νήσοι είναι μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς να εμπίπτουν σε πλήρες καθεστώς ενός κράτους.

BREAKING: Julian Assange boards plane after being released from prison pic.twitter.com/WOkmT4w5GY

Οι κάτοικοί του είναι Αμερικανοί πολίτες, ωστόσο δεν μπορούν να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές. Η Σαϊπάν, όπως και τα εδάφη που υπάγονται στο ίδιο καθεστώς, φιλοξενούν περιφερειακά δικαστήρια των ΗΠΑ.

Ο Ασάνζ θα εμφανιστεί αύριο, Τετάρτη το πρωί, στις 09.00 τοπική ώρα, στο δικαστήριο της Σαϊπάν.

Σύμφωνα με Αμερικανούς εισαγγελείς, ο 52χρονος ήθελε να προσφύγει σε δικαστήριο κοντά στην πατρίδα του, την Αυστραλία, αλλά όχι στην ηπειρωτική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Σαϊπάν έχει το πλεονέκτημα της σχετικής εγγύτητας στην Αυστραλία, καθώς βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 3.000 χλμ. από την ήπειρο – σε αντίθεση με τη Χαβάη που, αν και εκτός ηπειρωτικής Αμερικής, αποτελεί αμερικανική πολιτεία και βρίσκεται σε απόσταση μακράν μεγαλύτερη από την Αυστραλία.

«Βρίσκεται ενώπιον κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί βάσει του αμερικανικού δικαίου», εξηγεί η Εμιλι Κρόφορντ, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. «Αρα, έπρεπε να μεταφερθεί σε αμερικανικό έδαφος, το πιο κοντινό στην Αυστραλία, που δεν αποτελεί όμως αμερικανική πολιτεία όπως η Χαβάη».

Μετά από μία περίοδο ισπανικής, γερμανικής και τελικά ιαπωνικής αποικιοκρατίας, οι ΗΠΑ πήραν τον έλεγχο του νησιού μετά τη Μάχη της Σαϊπάν, το 1944, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά από δεκαετίες υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, οι κάτοικοι ψήφισαν το 1975 υπέρ της πολιτικής ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2008, οι Βόρειες Μαριάνες εξέλεξαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ τον πρώτο εκπρόσωπό τους, ο οποίος όμως δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο Κογκρέσο.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ δήλωσαν ότι ο Ασάνζ συμφώνησε να ομολογήσει την ενοχή του σε μία μόνο ποινική κατηγορία, αυτήν της συνωμοσίας με σκοπό την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη διαβαθμισμένων εγγράφων εθνικής άμυνας των ΗΠΑ.

Η ενοχή του επισύρει κάθειρξη έως 62 μηνών, ποινή που ο Ασάνζ έχει ήδη εκτίσει. Αν ο δικαστής εγκρίνει την απολογία του, ο Ασάνζ αναμένεται να επιστρέψει στην Αυστραλία μετά την ακροαματική διαδικασία, δήλωσαν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ.

Ο Ασάνζ ίδρυσε το WikiLeaks το 2006, δημιουργώντας ένα διαδικτυακό «νεκρό γραμματοκιβώτιο» (σ.σ. dead letter drop, μέθοδος κατασκοπείας για τη διαβίβαση πληροφοριών, χρημάτων, όπλων και ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ ατόμων, χωρίς άμεση επαφή).

Ο ιστότοπος έγινε γνωστός τον Απρίλιο του 2010, όταν δημοσίευσε ένα απόρρητο βίντεο που έδειχνε επίθεση αμερικανικού ελικοπτέρου στη Βαγδάτη, το 2007, κατά την οποία σκοτώθηκαν δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο εργαζόμενοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Julian Assange was imprisoned because he wanted us to know the truth about the American wars.

*Gun camera footage on 12 July 2007 in Baghdad, showing the US soldiers k*lling of individuals including two Reuters journalists (Wikileaks) pic.twitter.com/SgPLqQ3pEU

