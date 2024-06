Συντρίμμια κινεζικού πυραύλου πέφτουν σε χωριό της νοτιοδυτικής Κίνας (βίντεο)

Συντρίμμια από έναν κινεζικό πύραυλο φάνηκαν να πέφτουν στο έδαφος πλάι σε χωριό στη νοτιοδυτική Κίνα το Σάββατο, αφήνοντας στον ουρανό μια ουρά φωτεινού κίτρινου καπνού και τρέποντας τους χωρικούς σε φυγή, σύμφωνα με βίντεο στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δραματικές εικόνες βίντεο εμφανίστηκαν στο Διαδίκτυο λίγο μετά την εκτίναξη ενός πυραύλου μεταφοράς δορυφόρων τύπου Long March 2C στις 3 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο (10 π.μ. ώρα Ελλάδος) από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρου Σιτσάνγκ στη νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν.

Ο πύραυλος έστειλε σε τροχιά το έναν ισχυρό δορυφόρο που αναπτύχθηκε από την Κίνα και τη Γαλλία για να μελετήσει την πιο μακρινή έκρηξη αστεριών, γνωστή ως εκρήξεις ακτίνων γάμμα.

Η εκτόξευση του Σαββάτου χαρακτηρίστηκε ως «πλήρης επιτυχία» από τον Κινεζικό Οργανισμό China Αεροναυτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, την κρατική εταιρεία που ανέπτυξε τον πύραυλο Long March 2C.

Either the Chinese don’t have control over the falling rocket debris or they don’t have any consideration for human lives! 1/2 @SolomonYue @GundamNorthrop @HKokbore @PingpingTweets pic.twitter.com/070gQtmVqL

— Alexander Stewart (@AlexanderS259) June 23, 2024