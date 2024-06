Υεμένη: Αναφορά για πυραυλική επίθεση των Χούθι κατά πλοίου νότια του Αντεν

Ο βρετανικός φορέας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (United Kingdom Maritime Trade Operations/UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε για περιστατικό που σημειώθηκε 52 ναυτικά μίλια νότια του Αντεν της Υεμένης, όπου ο κυβερνήτης εμπορικού πλοίου ανέφερε ότι πύραυλος έπεσε στη θάλασσα, σε μικρή απόσταση από πλοίο.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως ο UKMTO ενημερώθηκε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές και πως το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι προς τον προορισμό του.

UKMTO ADVISORY INCIDENT 092 ATTACK

UKMTO has received a report of an incident 52NM south of Aden, Yemen.

The Master of a merchant vessel reported a missile impacted the water in close proximity to the vessel.

