ΝΑΤΟ: Και επίσημα στο «τιμόνι» ο Μαρκ Ρούτε – Το μήνυμα Στόλτενμπεργκ

Εγκρίθηκε και επισήμως σήμερα ο διορισμός του Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε ως νέου γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ από τους 32 μόνιμους αντιπροσώπους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, στις Βρυξέλλες.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε διαδέχεται τον Γενς Στόλτενμπεργκ και θα αναλάβει τη θέση αυτή από την 1η Οκτωβρίου, όταν η θητεία του προκατόχου του λήξει επισήμως, μετά από 10 χρόνια στην «ηγεσία» της Συμμαχίας.

I warmly welcome #NATO Allies’ choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.

I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024