Γαλλία: Με αιχμή την οικονομία το πρώτο τηλεοπτικό ντιμπέιτ

Στα ζητήματα της οικονομίας, και γενικότερα της εσωτερικής πολιτικής ζωής της Γαλλίας, επικεντρώθηκε το χθεσινό τηλεοπτικό ντιμπέιτ των εκπροσώπων των τριών βασικών πολιτικών σχηματισμών που κατέρχονται στις βουλευτικές εκλογές.

Ειδικότερα, έλαβαν μέρος ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ για την απερχόμενη προεδρική πλειοψηφία, ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), και ο συντονιστής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI) Μανουέλ Μπομπάρ, εκπρόσωπος του συνασπισμού της Αριστεράς.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τόνωσης της αγοραστικής δύναμης των Γάλλων, ο πρωθυπουργός Ατάλ ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι του χρόνου τον χειμώνα οι τιμές της ενέργειας να είναι για τα νοικοκυριά μειωμένες κατά 15%. Ο Μπαρντελά τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ στην ενέργεια στο 5,5%, ενώ ο Μπομπάρ πρότεινε το πάγωμα των τιμών στα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Διχογνωμία υπήρξε ανάμεσα στον Ατάλ και τον Μπαρντελά ως προς το κόστος της μείωσης του ΦΠΑ για τον προϋπολογισμό του κράτους, με τον πρώτο να τον τοποθετεί στα 17 δισ. ευρώ και τον δεύτερο στα 12 δισ. ευρώ.

