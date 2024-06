Κένυα: Τι πυροδότησε τις βίαιες διαδηλώσεις; – 23 νεκροί, στις φλόγες το Κοινοβούλιο

Χάος επικρατεί στην Κένυα μετά τη χθεσινή κλιμάκωση των διαμαρτυριών ενάντια σε μια σειρά από προτεινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

Οπως ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της χώρας, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έπεσαν νεκροί και 30 τραυματίστηκαν από σφαίρες που δέχθηκαν.

Protests over a controversial tax and finance bill in Kenya turned deadly with police reportedly opening fire and killing several demonstrators as they breached the parliament building in Nairobi ⤵️ pic.twitter.com/LVytRteOo1

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 25, 2024