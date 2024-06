Ινδία: Ενας νεκρός από την κατάρρευση οροφής στο διεθνές αεροδρόμιο του Νέου Δελχί

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την κατάρρευση οροφής στο διεθνές αεροδρόμιο του Νέου Δελχί, στην Ινδία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι NDTV.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση μιας οροφής στο κεντρικό αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας, Νέο Δελχί, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, με τις Αρχές να ακυρώνουν πτήσεις από έναν τερματικό σταθμό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά κι αναφορές των ΜΜΕ.

🚨SHOCKING: At least one person was killed and six others were injured after a portion of the roof collapsed at Terminal-1 of New Delhi’s Indira Gandhi International Airport (IGIA) on Friday amid heavy rains.

(1/2) pic.twitter.com/VSa9SfKTaN

— truth. (@thetruthin) June 28, 2024