Σεισμός 7 Ρίχτερ ανοιχτά του Περού – Προειδοποίηση για κύματα έως τρία μέτρα

Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές του Περού την Παρασκευή, ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι υπάρχει απειλή τσουνάμι από τον σεισμό, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, κύματα έως και τρία μέτρα είναι «πιθανά κατά μήκος ορισμένων ακτών».

Σημειώνεται νωρίτερα, σε πρώτη εκτίμηση, είχε αναφέρει ότι δεν υπάρχει τέτοια απειλή.

