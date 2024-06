Τουσκ: Η Ε.Ε. εγκρίνει τη χρηματοδότηση του ελληνοπολωνικού σχεδίου «Σιδηρούς Θόλος»

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες ενέκρινε το ελληνοπολωνικό σχέδιο υπέρασπισης των χερσαίων και εναέριων συνόρων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, γνωστό ως «Σιδηρούς Θόλος» (Iron Dome), δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Εξερχόμενος της συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη βελγική πρωτεύουσα το πρωί της Παρασκευής ο πρώην επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και προσφάτως επανεκλεγείς στην πρωθυπουργίας της Πολωνίας δήλωσε ότι το σχέδιο της Βαρσοβίας και της Ελλάδας για μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια υπεράσπισης της Ε.Ε. από επιθέσεις έπεισε πλέον και τους υπόλοιπυς εταίρους και θα λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με σκοπό την εφαρμογή του.

💬 Premier @donaldtusk w #Bruksela 👇

Bezpieczeństwo naszej granicy i naszego nieba to już nie będzie wysiłek pojedynczych państw, to będą skoordynowane działania. Stało się to agendą strategiczną na najbliższe 5 lat. Europa będzie współfinansowała działania na rzecz obrony,… pic.twitter.com/QlQzv0fuEc

— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 28, 2024