Μπάιντεν: Σκοπεύω να κερδίσω τις εκλογές

Παρά τον ορυμαγδό των δηλώσεων και των παρακλήσεων να παραιτηθεί ώστε να δοθεί σε άλλον υποψήφιο η δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι η δική του πρόθεση είναι «να κερδίσει τις εκλογές».

Στον απόηχο του debate, όπου οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι δύο στους τρεις εκτιμούν ότι επικράτησε ο Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε αντιμέτωπος με πιέσεις από πολλές πλευρές, ωστόσο μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας, είπε: «Σκοπεύω να κερδίσω αυτές τις εκλογές. Οταν πέφτεις κάτω, ξανασηκώνεσαι».

«Παιδιά, μπορεί να μην περπατάω τόσο εύκολα ή να μην μιλάω τόσο απαλά όσο παλιά. Ίσως να μην συζητώ τόσο καλά όσο παλιά. Αλλά αυτό που ξέρω είναι πώς να πω την αλήθεια», σημείωσε και πρόσθεσε: «Το ξέρετε ότι μπορώ να κάνω τη δουλειά, το ξέρετε και ήδη διακυβεύονται πολλά».

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.

I might not debate as well as I used to.

But what I do know is how to tell the truth.pic.twitter.com/ep5D0EhT5P

