Ομπάμα για Μπάιντεν και ντιμπέιτ: «Ολοι έχουμε κακές νύχτες»

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, έσπευσε να υπερασπιστεί τον Τζο Μπάιντεν, παρά την κατώτερη των προσδοκιών παρουσία του τελευταίου στο προεδρικό ντιμπέιτ της Πέμπτης ενάντια στον Τραμπ.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…

— Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024