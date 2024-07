Ινδία: «Στους 116 οι νεκροί» από ποδοπάτημα σε θρησκευτική συνάθροιση

Στους 116 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ποδοπάτημα σε μια θρησκευτική συνάθροιση ινδουιστών στη βόρεια Ινδία, δήλωσε ένας αξιωματούχος στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό του τραγικού συμβάντος.

Ενας άλλος αξιωματούχος, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, έκανε λόγο για 96 νεκρούς.

Αξιωματούχοι συνεχίζουν να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Το συμβάν συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί, στη βόρεια Ινδία, στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές.

Μη επαληθευμένα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα στο έδαφος έξω από ένα τοπικό νοσοκομείο.

Uttar Pradesh: A major incident has occurred in Ratibhanpur, Sikandra Rao, Hathras. A stampede in a satsang pavilion has resulted in the deaths of 27 people, including 19 women, and the death toll may rise. A large number of women, elderly people, and children have been injured,… https://t.co/UgKbWE7rYm pic.twitter.com/WmE2SRE57V

— IANS (@ians_india) July 2, 2024