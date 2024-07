Ο τυφώνας Μπέριλ αναβαθμίστηκε σε κατηγορία 5 – Σαρώνει την Καραϊβική

Στην κατηγορία 5 αναβαθμίστηκε ο τυφώνας Μπέριλ, με το φαινόμενο να πλήττει νησιά της Καραϊβικής και να αφήνει πίσω του μεγάλες καταστροφές και τουλάχιστον έναν νεκρό.

Ο τυφώνας, που έχει προκαλέσει ανέμους τουλάχιστον 240 χιλιομέτρων την ώρα, αναμένεται να πλήξει με σφοδρότητα την Τζαμάικα την Τετάρτη και να επηρεάσει τα νησιά Κέιμαν την Πέμπτη. Πρόκειται για τον πιο πρώιμο τυφώνα κατηγορίας 5 που έχει καταγραφεί ποτέ και μόλις τον δεύτερο τέτοιας ισχύος που έχει σχηματιστεί τον μήνα Ιούλιο. Η ενίσχυση του Μπέριλ τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τα ασυνήθιστα θερμά νερά της θάλασσας.

«Οι τυφώνες δεν ξέρουν τι μήνα έχουμε, ξέρουν μόνο ποιο είναι το περιβάλλον τους», δήλωσε στο CNN ο Τζιμ Κόσιν, ειδικός σε θέματα τυφώνων και επιστημονικός σύμβουλος στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα First Street Foundation. Οι αυξημένες θερμοκρασίες των ωκεανών που τροφοδοτούν την πρωτοφανή ενίσχυση του Μπέριλ «έχουν σίγουρα ανθρώπινο αποτύπωμα», πρόσθεσε ο Κόσιν.

Χρειάστηκαν μόνο λίγα λεπτά για να σαρώσει ο Μπέτιλ τη Γρενάδα τη Δευτέρα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους σχεδόν τους κατοίκους του νησιού. «Μέσα σε μισή ώρα, το Καριάκου ισοπεδώθηκε», δήλωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντίκον Μίτσελ.

Αν και η ισχύς του Μπέριλ είναι πιθανό να αυξομειωθεί τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να παραμείνει ένας «εξαιρετικά επικίνδυνος μεγάλος τυφώνας» –κατηγορίας 3 ή ισχυρότερος– μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, σύμφωνα με το κέντρο τυφώνων.

Ο τυφώνας αναμένεται ότι θα συνεχίσει να προκαλεί πολύ ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Ακόμη και αν ο Μπέριλ δεν φτάσει ως την Τζαμάικα, οι εξωτερικές ζώνες θα προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στο νησιωτικό κράτος.

