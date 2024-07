Ρωσία: Μέτρα στις ακτές λόγω ουκρανικών χτυπημάτων με θαλάσσια ντρόουν

Στις ρωσικές ακτές φτάνει πλέον ο τρόμος από τις θαλάσσιες επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη των Ουκρανών, με την περιοχή του Νοβοροσίσκ να ανακοινώνει σήμερα, Τετάρτη, τον περιορισμό στον αριθμό των λουομένων στην εκεί ακτή εξαιτίας προσεγγίσεων με θαλάσσια ντρόουν.

«Μέχρι τις 09.00 [ώρα Ρωσία και Ελλάδας] στις 3 Ιουλίου, τα νερά του κόλπου θα είναι υπό έρευνα», δήλωσε ο δήμαρχος Νοβοροσίσκ Αντρέι Κραβτσένκο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Σας παρακαλούμε να αποφύγετε να επισκέπτεστε παραθαλάσσιες περιοχές, αναχώματα και χώρους αναψυχής κατά μήκος της ακτής κατά τη διάρκεια επιχειρησιακών δραστηριοτήτων», επισήμανε στην ανάρτησή του.

Νωρίτερα, ο κ. Κραβτσένκο είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ότι το λιμάνι της πόλης δέχθηκε επίθεση με θαλάσσιο ντρόουν.

Russian Novorossiysk doesn’t sleep. Russia will limit access to the beach after this attack by Ukrainian USVs. pic.twitter.com/Jtui9fITNe

— Victoria (@victoriaslog) July 3, 2024