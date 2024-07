Ανασχηματισμός στην Αίγυπτο: Ο Μπαντρ Αμπντελάτι νέος ΥΠΕΞ στη θέση του Σούκρι

Σε έναν σαρωτικό κυβερνητικό ανασχηματισμό προχώρησε ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μουσταφά Μαντμπουλί, ακολουθώντας τις οδηγίες του προέδρου Αμπτνέλ Φατάχ αλ Σίσι. Ο λόγος για έναν ανασχηματισμό στο πλαίσιο του οποίου αλλάζουν οι ηγεσίες σε περισσότερα από δέκα υπουργεία.

Σημειώνεται ότι αυτός είναι ο τέταρτος ανασχηματισμός που πραγματοποιείται στην Αίγυπτο έπειτα από το καλοκαίρι του 2018, ενώ ο αμέσως προηγούμενης είχε λάβει χώρα προ διετίας, τον Αύγουστο του 2022.

Glad to know that my good friend Badr Abdelaty has been appointed as the new Foreign Affairs Minister of #Egypt. https://t.co/BfJ3PeNHIE

— José Costa Pereira (@JosCostaPereir3) July 2, 2024