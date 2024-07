Αμηχανία στο στρατόπεδο της ακροδεξιάς Λεπέν για τη στήριξη από τον Πούτιν

Μερικά μόλις 24ωρα πριν από τις κάλπες, η εθνικιστική και αντιμεταναστευτική Εθνική Συσπείρωση έλαβε μήνυμα στήριξης από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Το «δώρο» από τη Ρωσία προκάλεσε αμηχανία στην ακροδεξιά ηγέτιδά του Μαρίν Λεπέν.

Ο Αντρέι Ναστάσιν, αναπληρωτής διευθυντής του ρωσικού τμήματος Πληροφοριών και Τύπου, έγραψε στον επίσημο κυβερνητικό λογαριασμό στο X ότι «ο γαλλικός λαός αναζητά κυρίαρχη εξωτερική πολιτική που θα εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα και ρήξη με τη δικτατορία της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών».

Η ανάρτηση, που συνοδεύεται από μία φωτογραφία με τη Λεπέν χαμογελαστή, ερμηνεύθηκε ως σαφής ένδειξη υποστήριξης της Εθνικής Συσπείρωσης από τη Μόσχα.

💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.

☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 3, 2024