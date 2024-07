Προσβλητικά σχόλια Τραμπ για Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις σε βίντεο που διέρρευσε

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε βίντεο που διέρρευσε, αποκάλεσε τον Τζο Μπάιντεν «παλιό, διαλυμένο σωρό από σκουπίδια» και άφησε να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να «εγκαταλείψει την κούρσα» μετά την επίδοσή του στο ντιμπέιτ.

Στο ίδιο βίντεο, με άγνωστη ημερομηνία, αλλά προφανώς μετά τη διεξαγωγή του πρώτου ντιμπέιτ, ο Τραμπ –ενώ βρίσκεται στο τιμόνι οχήματος που τον μεταφέρει στις εκτάσεις κάποιου γηπέδου γκολφ– αναφέρεται στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, εκτιμώντας ότι εκείνη θα είναι η υποψήφια των Δημοκρατικών, και τη «στολίζει» με ύβρεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο βίντεο που δόθηκε αρχικά στη δημοσιότητα από το The Daily Beast, ακούγεται να λέει: «Πώς τα πήγα με το ντιμπέιτ τις προάλλες; Κλώτσησα αυτό το παλιό, κατεστραμμένο σωρό από σκουπίδια. Παραιτείται από την κούρσα». Και συνεχίζει στον ίδιο χυδαίο τόνο: «Τον έβγαλα από την κούρσα, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε την Κάμαλα. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερη. Είναι τόσο κακή. Είναι τόσο αξιολύπητη. Είναι τόσο γ… κακή».

«Μπορείτε να φανταστείτε [τον Μπάιντεν] να αντιμετωπίζει τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος είναι ένα άγριο άτομο; Είναι ένας άγριος άνθρωπος. Πολύ σκληρός τύπος», σημειώνει επίσης.

Φορώντας τα γάντια του γκολφ και λίγο πριν αποχωρήσει, ο τέως πρόεδρος επαναλαμβάνει: «Αλλά μόλις ανακοίνωσαν ότι μάλλον θα παραιτηθεί. Συνεχίζω να του καταφέρω πλήγματα, ε;».

Δείτε το βίντεο

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 4, 2024