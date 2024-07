Εκλογές στη Βρετανία: Η… Γάζα εξέλεξε τρεις μουσουλμάνους βουλευτές

Τον αναβρασμό στο βρετανικό εκλογικό σώμα αναδεικνύει η εκλογή στις βουλευτικές εκλογές της Πέμπτης τριών ανεξάρτητων μουσουλμάνων υποψηφίων, που επικράτησαν των κομματικών υποψηφίων χάρη στη στάση τους κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Πρόκειται για περιοχές με συμπαγή μουσουλμανικό πληθυσμό που γύρισαν την πλάτη στα κόμματα του Λονδίνου και τη στήριξη στο Ισραήλ και ανέδειξαν για πρώτη φορά ομόδοξους βουλευτές που η ρητορική του βασιζόταν στην υποστήριξη των Παλαιστινίων και στην επίθεσή τους στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

Ακόμη και ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη των Εργατικών και μέλος του σκιώδους υπουργικού συμβουλίου του σερ Κιρ Στάρμερ, ο Τζόναθαν Ασγουερθ, έχασε την έδρα που ο ίδιος είχε από τις προηγούμενες εκλογές στο Νότιο Λέστερ.

Νικητής στην περιφέρεια αυτή των Ιστ Μίντλαντς ήταν ο Σοκάτ Ανταμ, ο οποίος με το που ανακηρύχθηκε βουλευτής φώναξε: «Αφιερωμένο στη Γάζα!»

We won! SHOCKAT ADAM IS THE NEW MP FOR LEICESTER SOUTH! Statement coming soon… #GE24 #GeneralElection2024 pic.twitter.com/OZrI3ydkut

— Shockat Adam (@ShockatAdam) July 5, 2024