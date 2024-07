Εκλογές στη Βρετανία: Πρώτη δύναμη στη Βόρεια Ιρλανδία το Σιν Φέιν

Πέρα από τον κοινοβουλευτικό θρίαμβο των Εργατικών, που με το ένα τρίτο των ψήφων έχουν εκλέξει σχεδόν τα δύο τρίτα των βουλευτών, οι εκλογές της 4ης Ιουλίου αποτελούν σταθμό για το εθνικιστικό κόμμα της Βόρειας Ιρλανδίας, το Σιν Φέιν, που για πρώτη φορά είναι η πρώτη δύναμη στην περιοχή που οι Βρετανοί αποκαλούν Ολστερ.

Το Σιν Φέιν, ιστορικά η πολιτική πτέρυγα του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (ΙΡΑ) και για χρόνια απαγορευμένο στη Μεγάλη Βρετανία, μετεξελίχθηκε σε κανονική πολιτική παράταξη, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ τη ρητορική του υπέρ της ένωσης της Βόρειας Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Στις εκλογές της Πέμπτης στις περιφέρειες της Βόρειας Ιρλανδίας για τη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο (υπάρχει και η Βορειοϊρλανδική Συνέλευση) το Σιν Φέιν ανέδειξε και πάλι επτά βουλευτές, αλλά πέρασε στην πρώτη θέση λόγω της καταβαράθρωσης του φιλοβρετανικού Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), που έχασε το ένα τέταρτο των ψήφων του και τους τρεις από τους οκτώ βουλευτές του. Την ίδια ώρα ανέδειξαν από έναν βουλευτή δύο μικρότερα φιλοβρετανικά κόμματα, το UUP και το TUV.

Με 211.000 ψήφους περίπου έναντι 172.000 του ηττημένου DUP, το Σιν Φέιν είναι με άνεση η πρώτη δύναμη στη Βόρεια Ιρλανδία, πράγμα που αναμένεται να επηρεάσει τις ισορροπίες σε μια περιοχή που είχε κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση και απολαμβάνει ειδικού καθεστώτος για το οποίο υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες.

What a fantastic election result!

Sinn Féin is now the largest party in the north – in Local government, in the Assembly and in Westminster.

We will continue to work hard, to lead positive change all across Ireland and to build a better future for workers and families. pic.twitter.com/RZciBhtuKJ

— Sinn Féin (@sinnfeinireland) July 5, 2024