Νέος πρωθυπουργός ο Κιρ Στάρμερ – «Η Βρετανία πρέπει να ξαναβρεί την ταυτότητά της»

Ο Κιρ Στάρμερ είναι και επίσημα πρωθυπουργός μετά την ακρόασή του από τον βασιλιά Κάρολο στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Λίγο μετά τις 14:30 αποχώρησε από το παλάτι με προορισμό την Ντάουνινγκ Στριτ, όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από εκατοντάδες φίλους των Εργατικών.

Μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των Εργατικών, που εξασφάλισαν 412 έδρες, ο ηγέτης του κόμματος ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα και έδωσε το στίγμα των προθέσεών του με την πρώτη του ομιλία έξω από τη μαύρη πόρτα με το νούμερο 10: «Είτε ψηφίσατε τους Εργατικούς είτε όχι –ειδικά αν δεν το κάνατε– σας λέω ευθέως ότι η κυβέρνησή μου θα σας υπηρετήσει».

