«Η Γαλλία κρατά την ανάσα της» – Τι γράφει ο Τύπος για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών

Ανακούφιση για την ήττα της Ακροδεξιάς, αλλά και αβεβαιότητα για την επόμενη μηέρα και τις διεργασίες σχηματισμού κυβέρνησης, εκπέμπουν γαλλικά και διεθνή πρωτοσέλιδα έπειτα από τη χθεσινοβραδινή εκλογική ανατροπή στη Γαλλία.

«Η Γαλλία κρατά την ανάσα της», αναφέρει ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της «Le Monde», ενώ σε πιο θριαμβευτικό τόνο η «Liberation» κυκλοφορεί με τίτλο της φράση «C’est Ouf», δηλαδή «είναι τρελό», κάνοντας λόγο για νίκη-έκπληξη της Αριστεράς.

Η «Le Parisien» απευθύνει ένα ερώτημα προς τον Εμανουέλ Μακρόν: «Και τώρα τι κάνουμε;», ενώ η «Le Figaro» στέκεται στην ήττα του κόμματος της Μαρίν Λεπέν και κάνει παράλληλα λόγο για «επιβολή της Αριστεράς» στον Εμανουέλ Μακρόν. Η «L’Humanité» από την πλευρά της γράφει πως «η ελπίδα ξαναγεννιέται», φιλοτεχνώντας το πρωτοσέλιδό της με ένα εικαστικό εμπνευσμένο από το «Το Μεγάλο Κύμα» του Κατσουσίκα Χοκουσάι.

Οσον αφορά μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, ο Guardian αναφέρει ότι «h εκλογική έκπληξη της Αριστεράς οδηγεί τη γαλλική Ακροδεξιά στην τρίτη θέση». «Η αριστερή συμμαχία οδεύει στο να σταματήσει την άνοδο του RN της Λεπέν», είναι ο τίτλος των Financial Times. Τέλος, οι Times σημειώνουν ότι «ο ηγέτης της σκληρής Αριστεράς πετυχαίνει νίκη σε ένα γαλλικό εκλογικό σοκ».

Monday’s GUARDIAN: Surprise surge for left pushes French far right into third place#TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/xwcfFkCey7

