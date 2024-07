Ουκρανία: Σφοδρό ρωσικό πλήγμα σε παιδικό νοσοκομείο στο Κίεβο (βίντεο)

Μπαράζ πυραύλων κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί, σε μια ασυνήθιστη για πρωινή ώρα επίθεση, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έπληξε σημαντικό νοσοκομείο παίδων, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 40 πυραύλους με στόχο διάφορες περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, εμπορικά κτίρια και κατοικίες σε διαφορετικές ουκρανικές πόλεις.

Russian terrorists have once again launched a massive missile attack on Ukraine. Different cities – Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. More than 40 missiles of various types. Apartment buildings, infrastructure, and a children’s hospital have been damaged.

All… pic.twitter.com/8mN73BKLuY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2024