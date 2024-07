Βρετανία: Κεραυνός χτύπησε αεροπλάνο – Εκανε αναγκαστική προσγείωση

Ενας κεραυνός χτύπησε επιβατικό αεροπλάνο της British Airways με αποτέλεσμα να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από τη Στουτγάρδη της Γερμανίας και κατευθυνόταν προς το Χίθροου του Λονδίνου. Ωστόσο, μετά το χτύπημα του κεραυνού έγινε αναγκαστική προσγείωση στο Γκάτγουικ.

Πηγές επιβεβαίωσαν στο Sky News ότι η εν λόγω πτήση αντιμετώπισε «δυσμενείς καιρικές συνθήκες» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Met Office επιβεβαίωσε με τη σειρά του ότι υπήρξαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες με «συχνές αστραπές» σε πολλά μέρη της Αγγλίας την Κυριακή, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου.

Οι επιβάτες έφτασαν τελικά στον προορισμό τους, το Χίθροου, αφού πρώτα η πτήση BA919 προσγειώθηκε στο Γκάτγουικ λίγο πριν από τις 14:25 την Κυριακή.

British Airways plane in URGENT diversion after being struck by LIGHTNING pic.twitter.com/3dCQapqq25

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 8, 2024