Πανεπιστήμιο Κολούμπια: Απομακρύνονται τρία μέλη της διοίκησης λόγω «αντισημιτισμού»

Τρία μέλη της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κολούμπια απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, αφού διαπιστώθηκε ότι αντήλλασσαν «αντισημιτικά» γραπτά μηνύματα κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ για εβραϊκά ζητήματα που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Μάιο στον χώρο του πανεπιστημίου.

Οι εν λόγω διοικητικοί υπάλληλοι εξακολουθούν να εργάζονται στο πανεπιστήμιο αλλά έχουν τεθεί σε αργία και δεν πρόκειται να επιστρέψουν στις προηγούμενες θέσεις τους, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Πριν από περίπου έναν μήνα, ο συντηρητικός αμερικανικός ιστοχώρος the Washington Free Beacon είχε αναδείξει το θέμα, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφίες των –προσβλητικού περιεχομένου– μηνυμάτων που κατηγορούνται ότι αντήλλασσαν οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης/συζήτησης «Jewish Life on Campus: Past, Present, and Future» που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο στις 31 Μαΐου.

Οπως έγινε γνωστό σήμερα, τα εν λόγω πρόσωπα (πρόκειται για την Κρίστεν Κρομ, τον Μάθιου Πατάσνικ και τη Σούζαν Τσανγκ Κιμ) έχουν απομακρυνθεί πια από τις θέσεις τους.

Η Νεμάτ Σαφίκ, πρόεδρος του Κολούμπια, χαρακτήρισε το περιεχόμενο των επίμαχων μηνυμάτων «απαράδεκτο», «βαθιά ενοχλητικό» και «αντίθετα με τις αξίες και τα πρότυπα του πανεπιστημίου».

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης είχε βρεθεί τους περασμένους μήνες να πρωταγωνιστεί στη διεθνή ειδησεογραφία λόγω των –σχετικών με τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας– επεισοδιακών φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων των φοιτητών που έλαβαν χώρα εκεί.

Με πληροφορίες από New York Times