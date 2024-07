Ουκρανία: Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός θα προκαλέσουν μόνο περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις

Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντολιάκ, δήλωσε ότι οι εκκλήσεις για μια άμεση κατάπαυση του πυρός στην επί 28 μήνες συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή θα προκαλέσουν μόνο περισσότερες επιθέσεις της Μόσχας.

«Οι ηγέτες της Ουγγαρίας και της Κίνας ζήτησαν για μια ακόμη φορά μια άμεση κατάπαυση του πυρός… Και η πρότασή τους συνίσταται στο να δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση που λέει ότι ο εισβολέας έχει το δικαίωμα να σκοτώνει, επειδή μιλάει για “ειρήνη”, και το θύμα να μην αμύνεται» δήλωσε ο Ποντολιάκ μέσω ανάρτησής του στο Χ. Πρόσθεσε ότι μια παρόμοια πρόταση «ενθαρρύνει τη Ρωσία να συνεχίσει τις επιθέσεις».

«Αυτήν τη στιγμή, η χώρα που σκοπίμως εξαπέλυσε μαζική επίθεση σε πόλεις της Ουκρανίας και σε μια παιδική ιατρική μονάδα στο Κίεβο συνεχίζει να προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό είναι ένα απολύτως βλάσφημο μήνυμα προς όλες τις ουδέτερες χώρες, ότι δεν υπάρχουν κανόνες και ότι ενθαρρύνεται ο καθαρός κανιβαλισμός. Επιπλέον, δεν υπάρχει σωστή απάντηση του ΟΗΕ, που να δείχνει ευθέως το προφανές: αν ο πόλεμος δεν τελειώσει με την ολοκληρωτική ήττα της Ρωσίας, ο κόσμος αντιμετωπίζει μια τρομερή σύντομη ιστορία αιματηρού χάους… Εκεί που η ζωή δεν έχει αξία και ο θάνατος είναι το νέο συνώνυμο της λέξης “Ρωσία”», πρόσθεσε.

1. This is a fully deliberate action, specifically designed and approved by the entity Putin. On the eve of the @NATO …

There needs to be more talk of “negotiations”, “peaceful settlement”, “effective mediation”. And more indecision, slow decisions, and delayed votes to encourage the aggressor. And also, of course, we need more “peacemakers” who seriously meet with “Putin” and then tell marvelous… pic.twitter.com/ZsDhF2mSAq

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 8, 2024