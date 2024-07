Πόλεμος στην Ουκρανία: Εγκλήματα κατά αιχμαλώτων – Η δράση ενός Ελληνα στρατιώτη

Ο Γερμανός γιατρός Κάσπαρ Γκρόσε υπήρξε μέλος μιας στρατιωτικής ομάδας ξένων, γνωστής ως «οι Εκλεκτοί», που πολεμάει τους Ρώσους στην ανατολική Ουκρανία. [via Caspar Grosse via The New York Times]