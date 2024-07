Ρωσία: Δεκάδες ουκρανικά ντρόουν κατά υποδομών – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Μία ημέρα μετά τη γενικευμένη ρωσική επίθεση από αέρος στην Ουκρανία, με τουλάχιστον 41 νεκρούς, ουκρανικά ντρόουν φέρονται να έχουν δώσει την απάντηση του Κιέβου επί ρωσικού εδάφους, με δεκάδες από αυτά, κατά τους Ρώσους, να έχουν επιτεθεί σε ενεργειακές υποδομές, να έχουν σκοτώσει έναν πολίτη και να έχουν τραυματίσει αρκετούς, όπως αναφέρουν σήμερα, Τρίτη, το πρωί τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε σήμερα το πρωί την καταστροφή 38 ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αλλά πολλά άλλα κατάφεραν να βρουν στόχο σε αρκετές περιφέρειες του ρωσικού Νότου και να προξενήσουν πυρκαγιές σε υποσταθμούς ηλεκτρικού και σε μεγάλη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και διακοπές ρεύματος.

🇷🇺 BREAKING: Ukoil’s Kalachevskaya oil depot in the Volgograd region was destroyed this morning by Ukrainian drone strikes in retaliation for the attack on a children’s hospital in Kiev. pic.twitter.com/lKlLOthR5F

— Theurgy (@eTheurgy) July 9, 2024